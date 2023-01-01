Кличко розповів яка ситуація в Києві зі світлом, водою і теплом після обстрілів

Яка ситуація в Києві зі світлом, водою і теплом після обстрілів

Наразі кияни забезпечені теплом та водопостачання, запевнив Кличко

Усі системи життєзабезпечення в Києві після вчорашніх масованих обстрілів працюють у штатному режимі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«Усі системи життєзабезпечення столиці після вчорашніх та нічних обстрілів працюють в штатному режимі. Вода і тепло в киян є», – зазначив Кличко.

Він додав, що у більшості споживачів також є енергопостачання. Винятком стали лише ті будинки, де виникли аварійні ситуації. Там енергетики працюють над відновлення електрики.

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Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

Зокрема на правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.