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Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
8 жовтня почалося формування російсько-білоруського угруповання військ
фото з відкритих джерел

Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб стримувати українські сили

Російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, незважаючи на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і РФ погодилися розгорнути регіональне угруповання військ Союзної держави. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Лукашенко заявив, що до Білорусі перекинуть понад тисячу російських військовослужбовців і що 8 жовтня почалося формування російсько-білоруського угруповання.

Аналітики вважають, що російський компонент будь-яких формувань угруповання в Білорусі складатиметься з мобілізованих чоловіків або військовозобов’язаних низької готовності, які, ймовірно, не становлять значної військової загрози для України.

Російський компонент угруповання складається з підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних частин – з’єднань, які зазнали великих бойових втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність. Журналісти повідомляють, що 10 жовтня російські солдати масово перекидаються в Білорусь у вагонах для худоби без механізованого обладнання.

ISW зазначає, що Росія сподівається використовувати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил. Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб закріпити українські сили поблизу Києва та запобігти їх передислокації деінде для участі в контрнаступах.

Аналітики ISW переконані, що Лукашенко не може дозволити собі внутрішні наслідки втручання Білорусі в Україну. ISW також оцінює, що Росія не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або з існуючих підрозділів у Білорусі. Тож, загрози нападу з території Республіки Білорусь немає.

Ключові висновки ISW за 10 жовтня:

  • Російські війська завдали масованих скоординованих ракетних ударів по понад 20 українських містах.
  • Президент Володимир Путін заявив, що скоординовані ракетні удари були помстою за вибух на Керченському мосту, ймовірно, частково для того, щоб вислужитися перед «провоєнними» фракціями, що вимагали такої відплати.
  • Російські та білоруські сухопутні війська навряд чи атакуватимуть Україну з білоруської території на півночі.
  • Українські війська станом на 10 жовтня, ймовірно, звільнили понад 200 кв. км території на заході Луганської області.
  • Російські війська продовжували безуспішні спроби повернути нещодавно втрачену територію на північному заході Херсонської області, зміцнюючи прилеглі позиції пошкодженими та спішно мобілізованими підрозділами.
  • Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.
  • Російські та окупаційні чиновники ставлять умови для переселення до 40 тисяч жителів з Херсонської області до окупованого Росією Криму та РФ.
  • Російські війська не можуть постачати мобілізовані сили, ймовірно, через роки розкрадання запасів контрактниками та командирами.
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки фото 1

Нагадаємо, 10 жовтня Лукашенко зібрав термінову нараду з військовими та силовиками.

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Теги: путін росія Білорусь Олександр Лукашенко війна

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