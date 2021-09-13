Аварія на Сумщині: госпіталізовано троє дітей

Зіткнення сталося через виїзд автівки на зустрічну смугу

Порушено кримінальну справу

У результаті аварії на автодорозі «Батурин-Конотоп-Суми» в смт Миколаївка, що у Сумській області, постраждало троє дітей. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Сумської області.

«Троє дітей 12-ти, 10-ти і 4-х років доставлені в Сумську обласну клінічну лікарню», – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що автомобіль «ВАЗ 2109», під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без включеного світла фар, у результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «МАН». Обидва авто отримали значні механічні пошкодження.

Травми різної тяжкості отримали водій та пасажири автомобіля «ВАЗ».

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ст.286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

Раніше у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

Нагадаємо, під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси.

Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».