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    Аварія на Сумщині: госпіталізовано троє дітей

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    Зіткнення сталося через виїзд автівки на зустрічну смугу - Аварія на Сумщині: госпіталізовано троє дітей

    Зіткнення сталося через виїзд автівки на зустрічну смугу

    Фото з відкритих джерел

    Порушено кримінальну справу

    У результаті аварії на автодорозі «Батурин-Конотоп-Суми» в смт Миколаївка, що у Сумській області, постраждало троє дітей. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Сумської області.

    «Троє дітей 12-ти, 10-ти і 4-х років доставлені в Сумську обласну клінічну лікарню», – йдеться в повідомленні.

    Попередньо встановлено, що автомобіль «ВАЗ 2109», під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без включеного світла фар, у результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «МАН». Обидва авто отримали значні механічні пошкодження.

    Травми різної тяжкості отримали водій та пасажири автомобіля «ВАЗ».

    За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ст.286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

    Раніше у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

    Нагадаємо, під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси.

    Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

    Теги: діти водій автомобіль аварія
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    Аварія на Сумщині: госпіталізовано троє дітей