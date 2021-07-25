Моторошна аварія на Полтавщині: вантажівка розчавила легковик, четверо загиблих

На місці події працювали вісім рятувальників та дві одиниці техніки

Рятувальникам довелося вивільняти тіла загиблих за допомогою спецзасобів

У Полтавській області чотири людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«25 липня до ДСНС надійшла інформація, що близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 «Кролевець – Пирятин» внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи», – йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, хто саме був винуватцем ДТП, але удар був такої сили, що сплющив легковик. Вся його передня частина опинилася під вантажівкою. Частково вціліло лише багажне відділення. Натомість вантажівка майже не постраждала внаслідок зіткнення.

Рятувальникам довелося вивільняти тіла загиблих за допомогою спецзасобів. Загалом на місці події працювали вісім рятувальників та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня у столиці, оголений чоловік в неадекватному стані за кермом Dodge пристав до жінки на вулиці Богатирській біля магазину. Він намагався затягнути її в машину і пропонував їй інтим.

До слова, громадянин України загинув у автомобільній аварії в Польщі.