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    Події в Україні

    Авіаобстріл Охтирки: пошкоджено понад 15 будинків, одна людина загинула

    За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - Авіаобстріл Охтирки: пошкоджено понад 15 будинків, одна людина загинула
    За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
    фото: sts.sumy.ua

    Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування

    Унаслідок ракетного обстрілу російськими військами в ніч на четвер в Охтирці Сумської області зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхових та приватних будинків, одна людина загинула. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «За даними слідства, 24 березня 2022 року близько 00:28 збройні сили Російської Федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили авіаційне бомбардування житлового мікрорайону в м. Охтирка на Сумщині», – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

    В Офісі генпрокурора інформують, що внаслідок авіаобстрілу зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. «За попередніми даними, загинув один цивільний чоловік», – йдеться в повідомленні.

    За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Як повідомлялося, на Сумщині місцеві прихильники «руского міра» допомагають викрадати людей. Очільник ОВА зазначив, що воїни ЗСУ продовжують нищити ворога. Біля Тростянця 93-тя бригада знищила колону рашистів (фото). Як повідомлялося, на Сумщині окупанти виганяють людей на вулиці та відбирають їжу.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Авіаобстріл Охтирки: пошкоджено понад 15 будинків, одна людина загинула