Окупанти перетворюють передмістя Києва на руїни (фото, відео)
Це не Сирія. Це передмістя Києва!
В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Колись затишне місто Ірпінь Київської області окупанти перетворили на справжнє пекло.
Як повідомляє телеграм-канал Сегодня, ще місяць тому місцеві жителі будували плани на майбутнє, ходили на роботу, облаштовували житло, насолоджувалися життям.
Тепер же навколо багато руйнувань. Картина нагадує локації з фільмів жахів.
Додамо, що Збройні сили України взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.
Нагадаємо, поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами.
Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.
Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).