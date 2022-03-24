Окупанти перетворюють передмістя Києва на руїни (фото, відео)

Це не Сирія. Це передмістя Києва!

В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Колись затишне місто Ірпінь Київської області окупанти перетворили на справжнє пекло.

Як повідомляє телеграм-канал Сегодня, ще місяць тому місцеві жителі будували плани на майбутнє, ходили на роботу, облаштовували житло, насолоджувалися життям.

Тепер же навколо багато руйнувань. Картина нагадує локації з фільмів жахів.

Додамо, що Збройні сили України взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.



Нагадаємо, поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами.

Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).