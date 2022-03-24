  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Окупанти перетворюють передмістя Києва на руїни (фото, відео)

    Це не Сирія. Це передмістя Києва! - Окупанти перетворюють передмістя Києва на руїни (фото, відео)

    Це не Сирія. Це передмістя Києва!

    фото: telegram/Сегодня

    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Колись затишне місто Ірпінь Київської області окупанти перетворили на справжнє пекло.

    Як повідомляє телеграм-канал Сегодня, ще місяць тому місцеві жителі будували плани на майбутнє, ходили на роботу, облаштовували житло, насолоджувалися життям.

    Тепер же навколо багато руйнувань. Картина нагадує локації з фільмів жахів.

    Додамо, що Збройні сили України взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Окупанти перетворюють передмістя Києва на руїни (фото, відео)
    Окупанти перетворюють передмістя Києва на руїни (фото, відео)
    Окупанти перетворюють передмістя Києва на руїни (фото, відео)
    фото: telegram/Сегодня

    Нагадаємо, поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами.

    Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

    Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна місто окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти перетворюють передмістя Києва на руїни (фото, відео)