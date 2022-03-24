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    Британія ввела санкції проти російського Альфа-банку та залізниці

    Британія ввела санкції проти російського Альфа-банку та залізниці
    фото з відкритих джерел

    Британія додала в санкційний список 26 осіб з РФ та Білорусі

    Велика Британія додала в санкційний список 26 юридичних осіб з РФ та Білорусі. Про цей йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії

    Зокрема до списку потрапили Альфа-банк та Російська залізниця.

    Так, уряд Сполученого Королівства всього наклав санкції на шість російських банків. Серед них, передусім, – Альфа-банк Михайла Фрідмана (вже знаходиться під санкціями Британії). Альфа банк є одним із 10 найбільших банків Росії за капіталом. Уряд Британії наголошує, що компанія пов’язана з українським Альфа-банком, проте остання під санкції не потрапила.Також під санкції потрапила найбільша в світі компанія з видобутку алмазів, Алроса, що спеціалізується на розвідці, видобутку, виробництві та продажу алмазів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Мирному, Росія, а її ринкова капіталізація оцінюється в 4,69 млрд фунтів.

    Серед осіб, які потрапили під санкції:

    • нафтовий магнат-мільярдер Євген Швидлер,
    • засновник банку «Тінькофф» Олег Тиньков,
    • глава найбільшого російського банку Сбербанк Герман Греф,
    • прийомна дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліна Ковальова.

    Нагадаємо, у США група сенаторів обох партій працює з міністерством фінансів над проєктом закону, який допоможе заблокувати золотий резерв Росії приблизно на $132 млрд через її вторгнення в Україну.

    Нагадаємо, Франція заморозила активи Центробанку РФ на €22 млрд.

    Чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Британія ввела санкції проти російського Альфа-банку та залізниці