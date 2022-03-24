Ситуація на Луганщині: окупанти закріпилися у Рубіжному та Попасній

В окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати

Російська окупаційна армія частково зайняла міста Рубіжне та Попасну Луганської області й закріпилася там, але саме місто не зайняла. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ну так буває – це війна. Не бачимо тут жодної такої прямо катастрофи. Нині перегрупування буде і наші повибивають їх з усіх міст», - сказав Гайдай.

Водночас він зазначив, що в окупантів панічні настрої – «чому вони й закидають бомбами та ракетами». «Вони чітко розуміють, що наразі відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що гнатимемо до самого російського кордону», – сказав голова обладміністрації.

Гайдай також розповів, що в окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати, й окупанти не узгоджують «зелених коридорів» для евакуації тих, хто залишився.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 24 березня, російська авіація завдала ракетних ударів по містах Луганської області, скинула фосфорні бомби на Рубіжне, загинули чотири особи, серед яких двоє дітей, поранено шістьох людей.