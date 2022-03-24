  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ситуація на Луганщині: окупанти закріпилися у Рубіжному та Попасній

    Ситуація на Луганщині: окупанти закріпилися у Рубіжному та Попасній
    фото: Сергій Гайдай

    В окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати

    Російська окупаційна армія частково зайняла міста Рубіжне та Попасну Луганської області й закріпилася там, але саме місто не зайняла. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Ну так буває – це війна. Не бачимо тут жодної такої прямо катастрофи. Нині перегрупування буде і наші повибивають їх з усіх міст», - сказав Гайдай.

    Водночас він зазначив, що в окупантів панічні настрої – «чому вони й закидають бомбами та ракетами». «Вони чітко розуміють, що наразі відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що гнатимемо до самого російського кордону», – сказав голова обладміністрації.

    Гайдай також розповів, що в окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати, й окупанти не узгоджують «зелених коридорів» для евакуації тих, хто залишився.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 24 березня, російська авіація завдала ракетних ударів по містах Луганської області, скинула фосфорні бомби на Рубіжне, загинули чотири особи, серед яких двоє дітей, поранено шістьох людей.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ситуація на Луганщині: окупанти закріпилися у Рубіжному та Попасній