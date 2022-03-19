На Сумщині місцеві прихильники «руского міра» допомагають викрадати людей

Критична ситуація наразі у кількох населених пунктах Сумського й Охтирського районів

Із Сумської області за минулу добу, 18 березня, було евакуйовано приблизно 4,5 тис. мирних жителів. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Приблизно 4,5 тис. людей змогли покинути зону бойових дій на Сумщині. Сьогодні (18 березня - ред.) – без особливих інцидентів, окрім того, що не всі охочі змогли виїхати. Ще лишаються люди, які ще хочуть евакуюватися. Особливо це стосується Тростянецької та Краснопільської громад. (А також ще деякі громади Сумського і Охтирського районів)», – йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає Живицький, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського й Охтирського районів. Окупанти заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад.

Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за пособництва місцевих жителів, які працюють на «рускій мір». Голова ОВА нагадав, що це неприпустимо і тягне за собою 15 років ув'язнення.

«Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати на долю ворога на нашій землі», – наголосив Живицький.

Він також поінформував, що у Тростянці російські ворожі війська стріляли по лікарні – руйнування великі, загиблих немає.

В Охтирці, суттєво понищеній російськими обстрілами, на руїнах міста продовжують створюватися нові сім'ї – святкували чергове весілля.

У Сумах внаслідок обстрілів зайнялася пожежа на території складських приміщень одного з підприємств. Загиблих немає.

Очільник ОВА зазначив, що воїни ЗСУ продовжують нищити ворога. Біля Тростянця 93-тя бригада знищила колону рашистів (фото).

Як повідомлялося, на Сумщині окупанти виганяють людей на вулиці та відбирають їжу.

Нагадаємо, у бої під Ізюмом рашисти кинули непідготовлених людей.

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