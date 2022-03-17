На Сумщині окупанти виганяють людей на вулиці та відбирають їжу

Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше

На Сумщині російські-окупаційні війська вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці, забирають їжу та ріжуть худобу і птицю. Про це розповів очільник Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.

«Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю. Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів. Те, що вони роблять – це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки», – сказав Живицький.

Живицький також повідомив, що серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс у районі Тростянця – артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.

Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

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