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    Події в Україні

    На Сумщині окупанти виганяють людей на вулиці та відбирають їжу

    На Сумщині окупанти виганяють людей на вулиці та відбирають їжу
    фото з відкритих джерел

    Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше

    На Сумщині російські-окупаційні війська вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці, забирають їжу та ріжуть худобу і птицю. Про це розповів очільник Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.

    «Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю. Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів. Те, що вони роблять це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки», сказав Живицький.

    Живицький також повідомив, що серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс у районі Тростянця – артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.

    Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

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    Теги: Суми ЗСУ тероризм Бук Сумщина фашизм
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    На Сумщині окупанти виганяють людей на вулиці та відбирають їжу