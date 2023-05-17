«Авіаційна коаліція для України»: Німеччина зробила заяву

Шольц заявив, що на Німеччину ніхто не чинить тиску в дискусії про постачання літаків Україні

Німеччина передає Україні танки, боєприпаси та ППО

Німеччина поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Відповідаючи на питання, чи буде Німеччина брати участь у запланованій міжнародній «авіаційній коаліції», канцлер відповів, що «питання не настільки актуальне».

Шольц сказав, що Німеччина концентрується на танках, боєприпасах, створенні діючої системи ремонту і протиповітряній обороні. Він підкреслив, що ці речі «дуже важливі» для здатності України захистити себе і Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих областях.

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Також він заявив, що на Німеччину ніхто не чинить тиску в дискусії про постачання літаків Україні.

Раніше Міноборони назвало кількість літаків F-16, які хоче отримати Україна.

Нагадаємо, Британія влітку почне навчання українських пілотів і працює над передачею F-16.

Крім того, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками.