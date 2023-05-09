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Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачі F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачі F-16
Рютте: «Спочатку необхідно досягти угоди між усіма партнерами»
фото з відкритих джерел

За словами прем’єр-міністр Нідерландів, ведеться активне обговорення щодо передачі Україні літаків F-16

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками. Про це повідомляє Reuters.

«Ми активно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими країнами в Європі, а також із США передачу Україні літаків F-16», – сказав Рютте під час візиту до Сан-Паулу.

За словами політика, спочатку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже раніше відбувалося в минулому перед постачанням в Україну гаубиць та танків Leopard 2, тому дискусія все ще продовжується.  

«Ми повинні допомогти Україні в цій боротьбі. Якщо Путін досягне успіху в Україні, а я не думаю, що це станеться, він не закінчить на цьому. Люди хвилюються за власну безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та в усій Європі», – наголосив Рютте.

Раніше повідомлялось, що демократи США вимагають передати Україні F-16. F-16 та ракети можуть стати ключовими для оборони та запланованого контрнаступу Збройних сил України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16 – так, як раніше було з усіма іншими видами озброєння. 

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів Володимиру Зеленському, що «табу з приводу F-16 немає».

Також повідомлялося, що Данія спільно із країнами Заходу ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16. Рішення може бути прийняте до літа цього року.

 

Теги: Нідерланди війна винищувач літак

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