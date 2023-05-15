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Винищувачі для України: Британія розпочинає підготовку пілотів ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: Британія розпочинає підготовку пілотів ЗСУ
фото ілюстративне

Бажаним винищувачем для ЗСУ є F16

Влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє сайт британського уряду .

«Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку», – сказав він.

За словами Сунака, буде задіяна програма британських пілотів, щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть використовувати різні типи літаків.

«Це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії по роботі з іншими країнами з надання винищувачів F16 – кращих для України винищувачів», – додав Сунак.

Як повідомлялося, Велика Британія надішле українським захисникам сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км. Військова допомога надійде найближчив часом, оскільки Україна готується до контрнаступу.

Також повідомлялося, що сьогодні, 15 травня президент України Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до Великої Британії. 

Теги: міністр Велика Британія Володимир Зеленський навчання Україна президент Ріші Сунак літак винищувач

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