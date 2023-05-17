Польща готова системно постачити ЗСУ винищувачі – Дуда

Польща входить до трійки країн (після США та Великобританії), які найбільше допомагають Україні

Польська готова систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спілкування з журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи, якого цитує wPolityce.pl.

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За його словами, Польща входить до трійки країн (після США та Великобританії), які найбільше допомагають Україні.

«Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити», – заявив Дуда.

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Зазначимо, що в середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29.

Раніше повідомлялося, що Польща передаватиме Україні літаки МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків південнокорейськими винищувачами FA-50 та згодом американськими F-35.

Станом на 8 травня Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги.