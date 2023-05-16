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Міноборони назвало бажану кількість літаків F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони назвало бажану кількість літаків F-16
Сак каже, український президент отримав «запевнення» від західних лідерів під час свого останнього європейського туру, що вони обговорять це питання винищувачів найближчими днями
фото з відкритих джерел

Зеленський хоче, щоб питання бойових літаків стало головною темою порядку денного на саміті G7

Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба. Про це сказав радник міністра оборони України Юрій Сак у коментарі для Politico.

За словами чиновника, президент Володимир Зеленський хоче, щоб питання бойових літаків стало головною темою порядку денного на саміті G7 у японській Хіросімі, а потім на саміті НАТО в Литві в липні.

Сак каже, український президент отримав «запевнення» від західних лідерів під час свого останнього європейського туру, що вони обговорять це питання найближчими днями.

Як пише видання, хоча Великобританія, Італія, Франція та Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак зазначив, що «вони мають важливий голос у міжнародній коаліції», і Україна хотіла б, щоб вони «заохочували» таких союзників, як США та Туреччина.

«Україна хоче загалом від 40 до 50 F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань», – сказав Сак.

Чиновник додав, що потреба в сучасних реактивних літаках стала гострішою після того, як у березні російські ВКС почали широко використовувати керовані плануючі бомби, які досягають цілей на великих відстанях.

До слова, наразі Україна не має нічого, щоб зупинити російські літаки, які їх переносять.

Радник міністра оборони зазначив, всі розуміють, що тема назріла для обговорення і ніхто не казав, що це неможливо.

«Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів – це дуже багатообіцяльний знак. Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів F-16», – резюмував Сак.

Нагадаємо, Британія влітку почне навчання українських пілотів і працює над передачею F-16.

Крім того, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками.

Теги: Україна винищувач допомога ЗСУ

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