Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США до середини літа можуть закінчитися гроші на зброю для України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У США до середини літа можуть закінчитися гроші на зброю для України
В ухваленому в грудні пакеті допомоги Україні залишилося близько $6 млрд
колаж: 24tv.ua

Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні

У пакеті допомоги Україні на $48 млрд, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося лише близько $6 млрд. Це означає, що фінансування США на зброю та постачання може припинитися до середини літа, пише Politico

Це викликає нове занепокоєння серед американських законодавців щодо того, що Білий дім планує далі, зокрема, коли адміністрація попросить ще один великий пакет і чи цього буде достатньо.

Фінансування, як очікується, має продовжувати надходити безперервно, особливо в той момент, коли Київ готується до широкомасштабного контрнаступу і відвоювати території.

«Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що їй потрібно, щоб захистити та повернути свою суверенну територію, – сказала сенатор Сьюзен Коллінз лідерам Пентагону під час слухань. – Ми очікуємо, що адміністрація не чекатиме до останнього, якщо українцям знадобиться більше до кінця фінансового року».

Білий дім обговорює новий пакет допомоги, і він буде приурочений до того, щоб підтримка України надходила, сказав Politico неназваний високопоставлений чиновник адміністрації, якому дозволили говорити анонімно перед офіційним оголошенням.

Чиновник додав, що незрозуміло, як можуть змінитися потреби України під час або після контрнаступу, але адміністрація «повністю віддана» підтримці Києва під час і після бою «на довгострокову перспективу».

«Але це не той самий Конгрес, який схвалив останню велику партію підтримки, і це не збіг обставин. Цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо стелі боргу та майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої, але гучної групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну», - йдеться у матеріалі Politico.

Нагадаємо, глава Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс попередила, що Китай і Росія, ймовірно, спробують скористатися дефолтом уряду США за боргом

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що навіть у разі дефолту США збережуть можливість допомагати Україні до кінця фінансового року (до 30 вересня – «Главком») за рахунок виділених Конгресом коштів.

Теги: війна Україна США озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовець наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні
США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це буде необхідно
12 травня, 10:01
СШа відреагували на загрозу дефолту
Чи зможе США уникнути дефолту та чи допомагатиме Україні? Білий дім дав відповідь
12 травня, 22:49
Джо Байден
Байден повідомив про прогрес переговорів щодо ліміту держборгу США
14 травня, 03:10

Політика

У США до середини літа можуть закінчитися гроші на зброю для України
У США до середини літа можуть закінчитися гроші на зброю для України
Держдеп США прокоментував очікуваний візит спецпредставника Китаю в Україну
Держдеп США прокоментував очікуваний візит спецпредставника Китаю в Україну
Ісландія надасть Україні чергову допомогу: деталі
Ісландія надасть Україні чергову допомогу: деталі
Кремль готує механізми дискредитації Пригожина як зрадника – ISW
Кремль готує механізми дискредитації Пригожина як зрадника – ISW
Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс SAMP/T від Франції та Італії
Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс SAMP/T від Франції та Італії
Зв’язок передвиборної кампанії Трампа з Росією. Спецпрокурор розкритикував розслідування ФБР
Зв’язок передвиборної кампанії Трампа з Росією. Спецпрокурор розкритикував розслідування ФБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
12K
У Києві чути вибухи
11K
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
9052
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
7736
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
6657
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту