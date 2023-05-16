У США до середини літа можуть закінчитися гроші на зброю для України

Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні

У пакеті допомоги Україні на $48 млрд, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося лише близько $6 млрд. Це означає, що фінансування США на зброю та постачання може припинитися до середини літа, пише Politico.

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Це викликає нове занепокоєння серед американських законодавців щодо того, що Білий дім планує далі, зокрема, коли адміністрація попросить ще один великий пакет і чи цього буде достатньо.

Фінансування, як очікується, має продовжувати надходити безперервно, особливо в той момент, коли Київ готується до широкомасштабного контрнаступу і відвоювати території.

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«Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що їй потрібно, щоб захистити та повернути свою суверенну територію, – сказала сенатор Сьюзен Коллінз лідерам Пентагону під час слухань. – Ми очікуємо, що адміністрація не чекатиме до останнього, якщо українцям знадобиться більше до кінця фінансового року».

Білий дім обговорює новий пакет допомоги, і він буде приурочений до того, щоб підтримка України надходила, сказав Politico неназваний високопоставлений чиновник адміністрації, якому дозволили говорити анонімно перед офіційним оголошенням.

Чиновник додав, що незрозуміло, як можуть змінитися потреби України під час або після контрнаступу, але адміністрація «повністю віддана» підтримці Києва під час і після бою «на довгострокову перспективу».

«Але це не той самий Конгрес, який схвалив останню велику партію підтримки, і це не збіг обставин. Цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо стелі боргу та майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої, але гучної групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну», - йдеться у матеріалі Politico.

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Нагадаємо, глава Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс попередила, що Китай і Росія, ймовірно, спробують скористатися дефолтом уряду США за боргом.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що навіть у разі дефолту США збережуть можливість допомагати Україні до кінця фінансового року (до 30 вересня – «Главком») за рахунок виділених Конгресом коштів.