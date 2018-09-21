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    Кримінал

    У Маріуполі школярка викинулася з висотки

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    <div class="post-item__photo-author">Інцидент стався на вулиці Куїнджі</div> - У Маріуполі школярка викинулася з висотки
    Фото: Мариупольские новости
    Інцидент стався на вулиці Куїнджі

    За інформацією ЗМІ напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт - дівчина не хотіла переходити в іншу школу

    У Маріуполі з недобудованого 14-поверхового будинку на вулиці Куїнджі викинулася учениця 11-го класу школи №65. Про це повідомляє місцевий сайт 0629 у четвер, 20 вересня.

    За наявною інформацією, напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт - дівчина не хотіла переходити в іншу школу.

    Перед тим, як піти із життя, дівчина подзвонила батькам. Мати викликала швидку, батько відправився на місце інциденту, але було вже пізно.

    На місці події і в школі на цей момент працює поліція.

    «Дівчинка була з гарної родини. Вона була творчою людиною, писала пародії, брала участь у шкільних заходах», - зазначили в адміністрації школи.

     

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