У Маріуполі школярка викинулася з висотки
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Розсилка
Фото: Мариупольские новости
За інформацією ЗМІ напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт - дівчина не хотіла переходити в іншу школу
У Маріуполі з недобудованого 14-поверхового будинку на вулиці Куїнджі викинулася учениця 11-го класу школи №65. Про це повідомляє місцевий сайт 0629 у четвер, 20 вересня.
За наявною інформацією, напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт - дівчина не хотіла переходити в іншу школу.
Перед тим, як піти із життя, дівчина подзвонила батькам. Мати викликала швидку, батько відправився на місце інциденту, але було вже пізно.
На місці події і в школі на цей момент працює поліція.
«Дівчинка була з гарної родини. Вона була творчою людиною, писала пародії, брала участь у шкільних заходах», - зазначили в адміністрації школи.