У Маріуполі школярка викинулася з висотки



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Фото: Мариупольские новости Інцидент стався на вулиці Куїнджі

За інформацією ЗМІ напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт - дівчина не хотіла переходити в іншу школу

У Маріуполі з недобудованого 14-поверхового будинку на вулиці Куїнджі викинулася учениця 11-го класу школи №65. Про це повідомляє місцевий сайт 0629 у четвер, 20 вересня.

За наявною інформацією, напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт - дівчина не хотіла переходити в іншу школу.

Перед тим, як піти із життя, дівчина подзвонила батькам. Мати викликала швидку, батько відправився на місце інциденту, але було вже пізно.

На місці події і в школі на цей момент працює поліція.

«Дівчинка була з гарної родини. Вона була творчою людиною, писала пародії, брала участь у шкільних заходах», - зазначили в адміністрації школи.