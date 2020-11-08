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    У світі

    Вірменія спростувала взяття Азербайджаном ключового міста Карабаху

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    &laquo;Бої в Шуші тривають&raquo; - представник міноборони Вірменії&nbsp; - Вірменія спростувала взяття Азербайджаном ключового міста Карабаху
    «Бої в Шуші тривають» - представник міноборони Вірменії 

    В ніч на неділю, 8 листопада, велися активні бої в районі Шуші

    Представник міноборони Вірменії Арцруни Ованесян спростував заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва щодо взяття міста Шуші в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє «Арменпресс» у своєму Telegram-каналі.

    «Бої в Шуші тривають, чекайте і вірте нашій армії», – сказав він і назвав бої, що йдуть в районі ключового міста Карабаху, битвами «важкими і вирішальними».

    Як повідомили агентству «Арменпресс» в «міноборони» невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, в ніч на неділю, 8 листопада, велися активні бої на південно-східній ділянці фронту і в районі Шуші. Баку зробив безліч спроб наступу, завдав ракетних ударів по Степанакерту і Шуші.

    Нагадаємо, раніше Алієв заявив, що Шуші тепер знаходиться під контролем азербайджанських військ. «Карабах наш!» – додав він. Захоплення Шуші відкриває можливості для прямого обстрілу Степанакерту і захоплення траси, що з’єднує Карабах і Вірменію. Про те, що лінія фронту підійшла майже впритул до населеного пункту, стало відомо 29 жовтня.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Нагадаємо, президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі.

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