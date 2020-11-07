  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові обстріляли почесне консульство Азербайджану

    • Розсилка
    МЗС Азербайджану вже засудило напад на установу - У Харкові обстріляли почесне консульство Азербайджану
    МЗС Азербайджану вже засудило напад на установу
    Фото: azconsulate.com.ua

    Невідомі близько другої години ночі здійснили шість пострілів в бік будівлі почесного консульства Азербайджану у Харкові

    В результаті були пробиті вікно і вхідні двері, в офісі нікого не було, постраждалих немає. Як повідомляє пресслужба консульства, камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

    Нацполіція за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження.  

    МЗС Азербайджану вже засудило напад на почесне консульство у Харкові, натякнувши, що його слід розглядати у контексті конфлікту у Нагірному Карабасі. 

    «Ми рішуче засуджуємо небезпечні напади радикальних вірменських сил на азербайджанських дипломатів за кордоном, а також на членів місцевої азербайджанської громади», – цитує заяву МЗС Інтерфакс-Азербайджан. 

    27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану. 

    З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося. 

    З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

    27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.

    31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну.

    У листі Пашинян представив ситуацію, що склалася «в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею».

    Виходячи з цього, Пашинян попросив розпочати консультації для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для «забезпечення її безпеки».

    Росія погодилась надати Єревану допомогу, якщо бойові дії будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.


    Харків Азербайджан Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies