У Харкові обстріляли почесне консульство Азербайджану

МЗС Азербайджану вже засудило напад на установу

Невідомі близько другої години ночі здійснили шість пострілів в бік будівлі почесного консульства Азербайджану у Харкові

В результаті були пробиті вікно і вхідні двері, в офісі нікого не було, постраждалих немає. Як повідомляє пресслужба консульства, камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

Нацполіція за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження.

МЗС Азербайджану вже засудило напад на почесне консульство у Харкові, натякнувши, що його слід розглядати у контексті конфлікту у Нагірному Карабасі.

«Ми рішуче засуджуємо небезпечні напади радикальних вірменських сил на азербайджанських дипломатів за кордоном, а також на членів місцевої азербайджанської громади», – цитує заяву МЗС Інтерфакс-Азербайджан.

27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану.

З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося.

З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.

31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну.

У листі Пашинян представив ситуацію, що склалася «в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею».

Виходячи з цього, Пашинян попросив розпочати консультації для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для «забезпечення її безпеки».

Росія погодилась надати Єревану допомогу, якщо бойові дії будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.



