Нацполіція бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії в Україні

Поліція закликала представників діаспор до терпимості та толерантного ставлення один до одного

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до нападу на консульство Азербайджану. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

«Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного», – заявив Клименко.