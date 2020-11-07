Нацполіція бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії в Україні
Поліція закликала представників діаспор до терпимості та толерантного ставлення один до одного
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до нападу на консульство Азербайджану. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.
«Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного», – заявив Клименко.
7 листопада, у Харкові близько другої години ночі невідомі здійснили шість пострілів в бік будівлі почесного консульства Азербайджану.
В результаті були пробиті вікно і вхідні двері, в офісі нікого не було, постраждалих немає. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодиків зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.
МЗС Азербайджану засудило напад на почесне консульство у Харкові, натякнувши, що його слід розглядати у контексті конфлікту у Нагірному Карабасі.
Загострення конфлікту у Карабасі триває з 27 вересня, коли Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіку з боку Азербайджану.