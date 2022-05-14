«Азов» на Запоріжжі розгромив російських морських піхотинців

Раніше ця група рашистів вже діставала на горіхи від полку на Київщині

Нещодавно українські добровольці розбили групу морської піхоти ворога на Запоріжжі. Згодом виявилося, що ці ж окупанти були розбиті тим же підрозділом під час звільнення Київщини. Ця зустріч трапилася 7 травня та була лише випадковістю. Про це розповів екскомандир полку добровольців Максим Жорін, пише «24 канал».

Неймовірний збіг обставин завдав чимало страждань окупантам. Ймовірно, після втечі з Київщини цей підрозділ переукомплектували на території Росії. Згодом вороги пішли в наступ на іншому напрямі та зазнали невдачі.

«Вони, як і тоді, отримали від нас на горіхи, так само і два дні тому (7 травня – ред). Ми спалили два їхніх танки, декілька БМП і набили купу особового складу», – розповів Жорін.

Він додав, що не всіх ворогів там вдалося вбити. Проте група окупантів задля порятунку вимушено відступила аж на декілька населених пунктів назад.

Розповів і про полонених ворогів

Також командир зазначив, що трапляються службовці ворога, яких вдається взяти в полон. За словами Жоріна, в його підрозділу вже були приблизно 10 таких осіб – серед них як так звані «ДНРівці», так і росіяни – кадировські військові, найманці.

Проте станом на травень, полонені вже перестали виправдовуються тим, що нібито не знали, куди їдуть. Усі підрозділи абсолютно свідомо ідуть у бій.

«Чесно кажучи, останній раз про навчання і подібну маячню ми чули ще в Київській області. Тут, у Запорізькій області, від полонених такої маячні немає», – підкреслив службовець.

За його словами, незмінними тепер є інші фрази від окупантів. Усі вони почали скаржитися, що не хотіли коїти воєнні злочини. Мовляв, це був лише наказ, який необхідно було виконати.

Нагадаємо, на Запоріжжі ворог намагається штурмувати деякі населені пункти.

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