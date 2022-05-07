Доба на Запоріжжі: ворог намагається штурмувати деякі населені пункти

На тимчасово зайнятих територіях противник тероризує місцевих мешканців та продовжує укріплювати свої позиції

Українські захисники надійно тримають оборону, в окремих місцях наносять контрудари

На Запоріжжі протягом минулої доби, 6 травня, ворог не полишав спроб ведення маневрів та атак на території області. Вів активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Малинівка та Червоне, успіху не мав, поніс значні втрати. Про це повідомила пресслужба Сил оборони Запорізького краю.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Гуляйполя, Оріхова, Великої Новосілки Донецької області.

Разом з цим, противник не полишає спроб покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. На решті рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії.

Так, окупанти вели обстріли в напрямку населених пунктів із застосуванням літака Су-25, танка, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї за напрямками: Павлівка, Мала Токмачка, Червоне, Новомиколаївка, Гуляйполе, Малинівка, Полтавка, Ольгівське, Оріхів, Білогір’я, Новоданилівка, Гуляйпільське, Залізничне, Кам’янське, Щербаки.

Завдаючи ракетних та артилерійських ударів, ворог знищує об’єкти цивільної інфраструктури, шляхи автомобільних та залізничних сполучень, електростанції та мирні житлові будинки, постійно ставить під загрозу життя цивільних громадян. Однак отримує гідну відсіч від ЗСУ.

Протягом минулої доби Військовослужбовцями Сил оборони на Запорізькому напрямку було знищено:

особового складу/ 142 особи, 183 поранено;

танків/ 4 од;

реактивних систем залпового вогню «Град»/ 3 од;

122 мм самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика»/ 2 од;

120 мм мінометів/ 1 од;

бойових броньованих машин/ 14 од, з них 1 од. ББМ «Тигр»;

БПЛА «Орлан -10»/ 2 од;

автомобільної техніки/ 23 од.

Наші захисники оборони продовжують виконувати поставлені завдання, ведуть оборонні дії завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.

Як повідомлялося, окупанти почали «розкуркулювати» жителів Запоріжжя.

Нагадаємо, напередодні у Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна.

Читайте також: