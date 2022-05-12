Бомбардування Комишувахи: з’явилися деталі та фото наслідків

Окупанти вбили мирного мешканця

11 травня селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель.

Внаслідок обстрілу одна людина вбита окупантами, кілька поранені.

«Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам’ятаємо цей злочин проти людяності російсько-нацистських загарбників», – написав голова ОВА.

Нагадаємо, у середу, 11 травня, російські війська завдали ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха в Запорізькій області.

Як повідомлялося, російські війська здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Мер Гуляйполя звернувся до мешканці із закликом евакуюватися.

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