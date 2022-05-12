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    Події в Україні

    Бомбардування Комишувахи: з’явилися деталі та фото наслідків

    Ракети розірвалися в житлових кварталах - Бомбардування Комишувахи: з’явилися деталі та фото наслідків

    Ракети розірвалися в житлових кварталах

    фото: Олександр Старух/ Telegram

    Окупанти вбили мирного мешканця

    11 травня селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

    Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель.

    Внаслідок обстрілу одна людина вбита окупантами, кілька поранені.

    «Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам’ятаємо цей злочин проти людяності російсько-нацистських загарбників», – написав голова ОВА.

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    Ракети розірвалися в житлових кварталах. фото: Олександр Старух/ Telegram
    Ракети розірвалися в житлових кварталах. фото: Олександр Старух/ Telegram

    Нагадаємо, у середу, 11 травня, російські війська завдали ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха в Запорізькій області.

    Як повідомлялося, російські війська здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Мер Гуляйполя звернувся до мешканці із закликом евакуюватися.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна бомбардування Україна злочин окупація #stoprussia
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    Бомбардування Комишувахи: з’явилися деталі та фото наслідків