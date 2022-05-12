Бомбардування Комишувахи: з’явилися деталі та фото наслідків
Ракети розірвалися в житлових кварталах
Окупанти вбили мирного мешканця
11 травня селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель.
Внаслідок обстрілу одна людина вбита окупантами, кілька поранені.
«Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам’ятаємо цей злочин проти людяності російсько-нацистських загарбників», – написав голова ОВА.
Нагадаємо, у середу, 11 травня, російські війська завдали ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха в Запорізькій області.
Як повідомлялося, російські війська здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Мер Гуляйполя звернувся до мешканці із закликом евакуюватися.