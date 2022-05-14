  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Чи буде відсторонення проросійських ведучих від телемарафону: Мінкульт дав відповідь

    Країні потрібен кожен, хто готовий боротись, вважає відомство - Чи буде відсторонення проросійських ведучих від телемарафону: Мінкульт дав відповідь
    Країні потрібен кожен, хто готовий боротись, вважає відомство
    колаж: Інститут масової інформації"

    Люди з різних медіакомпаній вже третій місяць працюють єдиним фронтом, а конфлікти наразі не на часі

    У Міністерстві культури оприлюднили відповідь на відкритий лист журналістів. Мовиться про заклик відсторонити проросійських ведучих від національного телемарафону.

    Позицію Міністерства щодо цього питання оприлюднили 13 травня. Тобто через день після звернення частини медіаспільноти.

    У Мінкульті наголосили, що конфліктами всередині суспільства зараз викликають занепокоєння. Адже вони ширяться інформаційним простором у критичні часи для України.

    24 лютого великі медіагрупи створити єдиний інформаційний фронт для боротьби з російською пропагандою. В заяві підкреслили, що супротив у цій площині є вдалим.

    «Перемога в інформаційній війні з Росією говорить про те, що ідея та реалізація були досить вдалими. Це стало можливим завдяки зусиллям всіх редакторів, журналістів, ведучих», – заявили в Міністерстві.

    Також додали, що всі ці люди з різних медіакомпаній вже третій місяць працюють єдиним фронтом. І це відбувається в ефірах, які тривають у режимі 24/7.

    Потрібні всі, хто готовий боротися

    У заяві визнали, що канали Медведчука зробили внесок у теперішню війну з Росією. Проте вважають, що зараз не час для публічних люстрацій і розпалювання конфліктів. Мовиться не лише про журналістську спільноту, а й усю країну, яка потребує нашої єдності.

    «Сьогодні важливим є те, хто залишився, перейшов на сторону України та кожен день доводить свою позицію своєю сумлінною працею. Нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті», – наголосили в Міністерстві культури.

    Проте вказали на ще одну важливу деталь – свої повноваження. Вони не дозволяють Мінкульту втручатись в кадрову політику каналів та медіагруп.

    Передісторія

    Нагадаємо, раніше група українських журналістів і правозахисників попросили відсторонити від участі в національних телемарафонах частину ведучих. А саме тих, які нібито поширювали в Україні ворожу пропаганду з наративами Кремля.

    Звернення було спрямоване не лише Міністерству культури та інформаційної політики, а й президенту України. У листі наголосили, що тепер наш медіапростір має шанс очиститись.

    Про яких ведучих мовилося в заяві:

    • Василя Голованова;
    • Тиграна Мартиросяна;
    • Наташу Влащенко;
    • Тетяну Гончарову;
    • Назара Довгого;
    • Володимира Полуєва;
    • Анну Степанець;
    • Анастасію Даугуле.

    Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Мінкульт війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи буде відсторонення проросійських ведучих від телемарафону: Мінкульт дав відповідь