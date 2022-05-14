Чи буде відсторонення проросійських ведучих від телемарафону: Мінкульт дав відповідь

Люди з різних медіакомпаній вже третій місяць працюють єдиним фронтом, а конфлікти наразі не на часі

У Міністерстві культури оприлюднили відповідь на відкритий лист журналістів. Мовиться про заклик відсторонити проросійських ведучих від національного телемарафону.

Позицію Міністерства щодо цього питання оприлюднили 13 травня. Тобто через день після звернення частини медіаспільноти.

У Мінкульті наголосили, що конфліктами всередині суспільства зараз викликають занепокоєння. Адже вони ширяться інформаційним простором у критичні часи для України.

24 лютого великі медіагрупи створити єдиний інформаційний фронт для боротьби з російською пропагандою. В заяві підкреслили, що супротив у цій площині є вдалим.

«Перемога в інформаційній війні з Росією говорить про те, що ідея та реалізація були досить вдалими. Це стало можливим завдяки зусиллям всіх редакторів, журналістів, ведучих», – заявили в Міністерстві.

Також додали, що всі ці люди з різних медіакомпаній вже третій місяць працюють єдиним фронтом. І це відбувається в ефірах, які тривають у режимі 24/7.

Потрібні всі, хто готовий боротися

У заяві визнали, що канали Медведчука зробили внесок у теперішню війну з Росією. Проте вважають, що зараз не час для публічних люстрацій і розпалювання конфліктів. Мовиться не лише про журналістську спільноту, а й усю країну, яка потребує нашої єдності.

«Сьогодні важливим є те, хто залишився, перейшов на сторону України та кожен день доводить свою позицію своєю сумлінною працею. Нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті», – наголосили в Міністерстві культури.

Проте вказали на ще одну важливу деталь – свої повноваження. Вони не дозволяють Мінкульту втручатись в кадрову політику каналів та медіагруп.

Передісторія

Нагадаємо, раніше група українських журналістів і правозахисників попросили відсторонити від участі в національних телемарафонах частину ведучих. А саме тих, які нібито поширювали в Україні ворожу пропаганду з наративами Кремля.

Звернення було спрямоване не лише Міністерству культури та інформаційної політики, а й президенту України. У листі наголосили, що тепер наш медіапростір має шанс очиститись.

Про яких ведучих мовилося в заяві:

Василя Голованова;

Тиграна Мартиросяна;

Наташу Влащенко;

Тетяну Гончарову;

Назара Довгого;

Володимира Полуєва;

Анну Степанець;

Анастасію Даугуле.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії.

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