Росія намагається домовитися з європейськими країнами – Арестович

«Метушня французів, німців і турків говорить про те, що РФ хоче сторгуватися»

Росія намагається домовитися з деякими країнами Європи про завершення війни на її умовах. Зокрема, країна-агресорка хоче залишити собі тимчасово окуповані території України. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу «Фейгин Lіve».

Арестович розповів, що Кремль посилає емісарів в європейські країни, зокрема у Францію, Німеччину, Угорщину тощо.

«Порядок денний звучить приблизно так: «Всі ми трохи погарячкували, просимо зрозуміти та пробачити», – додав радник.

Він зауважив, що нещодавно представник президента Туреччини Реджепа Ердогана заявив, що Росія хоче укласти новий договір колективної безпеки не лише з Україною, а й з усім Заходом.

«І вся радісна метушня французів, німців і заяви турків говорять про те, що Росія намагається сторгуватися, укласти «Мінськ-3», – зауважив Арестович.

Радник Банкової також нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував Зеленському поступитися Путіну, аби зберегти диктатору «обличчя».

Тобто наразі Росія намагається домовитися з іншими країнами та все зупинити зі збереженням за собою окупованих територій. Арестович підсумував, що такого ніколи не буде, адже українські бійці знищуватимуть загарбників, доки вони не зникнуть з території нашої держави.

Нагадаємо, стало відомо: Туреччина повідомляє, що Путін просить переговорів.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

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