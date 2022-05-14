Стільки авіації Росія ще не втрачала: Зеленський назвав число збитих літаків РФ

ЗСУ вже «приземлили» 200 російських літаків

Президент Володимир Зеленський ввечері 13 травня оприлюднив чергове звернення до українців. Він розповів про ситуацію та чергові успіхи наших воїнів на фронті. 13 травня ЗСУ збили 200-й, ювілейний військовий літак Росії.

«Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тис. солдатів, і багато з них – це молоді строковики. Росія втратила понад три тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави», – перерахував президент.

Також він озвучив риторичне питання про те, для чого Росії всі ці втрати. Єдиний результат – це хіба, щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв пам'ятник Леніну.

Керівництво держави робить все можливе для того, щоб нашу землю вдалось звільнити швидко. Це пріоритет.

«Однак це залежить, на жаль, не тільки від наших людей, які й так викладаються по максимуму. Це залежить і від наших партнерів. Від європейських країн, від країн усього вільного світу», – наголосив Зеленський.

Він також подякував усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для України. Зеленський зауважив, що для країн заходу це не просто витрати, і ці гроші не про бухгалтерію. Це про майбутнє.

Нагадаємо, 12 травня було збито сім одиниць авіації ворога: Повітряні сили відзвітували про «урожай» за добу.

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