«Азовці» знищили ворожі танки та БМП на Харківщині

ЗСУ ліквідували позиції окупантів у селі Варварівка

На Харківщині підрозділ «Азов» знищив ворожі танки та БМП і майже 40 загарбників. ЗСУ відпрацювали ворожі позиції у селі Варварівка, що поблизу кордону з Росією, у Вовчанському районі. Про це повідомив командир загону Сил спеціальних операцій «Азов Харків» Анатолій Сидоренко у Телеграмі.

«Мінус три легкових автомобілі особового складу, сім одиниць БМП-2, два танки Т-72Б3 та 37 ворожих загарбників – результат успішної операції Сил СпД ССО АЗОВ Харків у селищі Варварівка, Вовчанського району, Харківської області», – зазначив він.

Як повідомлялося, ЗСУ знову вдарили по силах противника на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.