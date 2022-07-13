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    Події в Україні

    «Азовці» знищили ворожі танки та БМП на Харківщині

    «Азовці» знищили ворожі танки та БМП на Харківщині
    фото: Генштаб

    ЗСУ ліквідували позиції окупантів у селі Варварівка

    На Харківщині підрозділ «Азов» знищив ворожі танки та БМП і майже 40 загарбників. ЗСУ відпрацювали ворожі позиції у селі Варварівка, що поблизу кордону з Росією, у Вовчанському районі. Про це повідомив командир загону Сил спеціальних операцій «Азов Харків» Анатолій Сидоренко у Телеграмі.

    «Мінус три легкових автомобілі особового складу, сім одиниць БМП-2, два танки Т-72Б3 та 37 ворожих загарбників – результат успішної операції Сил СпД ССО АЗОВ Харків у селищі Варварівка, Вовчанського району, Харківської області», – зазначив він.

    Як повідомлялося, ЗСУ знову вдарили по силах противника на Херсонщині.

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    «Азовці» знищили ворожі танки та БМП на Харківщині