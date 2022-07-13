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    Події в Україні

    Удар Himars по Новій Каховці: як роспропагандисти «попалили» свою брехню

    ЗСУ завдали удару по складах боєприпасів у Новій Каховці 11 липня - Удар Himars по Новій Каховці: як роспропагандисти «попалили» свою брехню
    ЗСУ завдали удару по складах боєприпасів у Новій Каховці 11 липня
    фото: соцмережі

    Пропагандистське медіа запевняло, що ЗСУ атакували склад із селітрою

    Російські пропагандисти у репортажі з Нової Каховки, де українські військові за допомогою американських систем залпового вогню Himars нещодавно знищили ворожий склад з боєприпасами, спростували свою ж брехню про цей склад. Спочатку росіяни заявили, що на складі зберігалася селітра та гуманітарна допомога, а у наступному репортажі через вісім годин після вибуху заявили, що на місці досі чути детонацію та вибухи.

    11 липня близько опівночі російське державне інформагентство «РИА-Новости» повідомило з посиланням на представників окупаційної адміністрації, що внаслідок удару ЗСУ вибухнули склади з селітрою.

    Через вісім годин «РИА-Новости» оприлюднило репортаж з місця подій, у якому кореспондент заявив, що триває детонація на місці удару. Однак, як відомо, селітра не має таких хімічних властивостей, щоб детонувати багато годин поспіль.

    Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

    Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Хлань зауважив, що росіяни почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту, думаючи, що в Каховці безпечніше, проте вони помилилися.

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські вояки вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також ворожу ППО та склади з ракетами.

    Читайте також: Як удари ЗСУ по ворожих складах впливають на війну. Оприлюднено дві карти
    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Удар Himars по Новій Каховці: як роспропагандисти «попалили» свою брехню