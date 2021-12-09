Багатодітна лучанка отримала штраф за те, що не пускає дітей у школу

Матір уже вдруге буде платити через прогули дітей

Луцький суд призначив штраф матері п'ятьох дітей, яких вона не пускала відвідувати школу через коронавірус. Жінку було визнано винною у невиконанні батьківських обов'язків. Про це повідомляє Zaxid.net.

Відомо, що Ольга М. із вересня по середину жовтня 2020 року не пускала до школи трьох дочок та двох синів. Так, діти пропустили 70% занять минулого навчального року. Суд призначив їй штраф у розмірі 850 гривень за невиконання батьківських обов'язків.

Проте у новому навчальному році, незважаючи на штраф, жінка знову вирішила вчинити так само.

У письмових поясненнях вона зазначила, що не пускає дітей відвідувати навчальний заклад через поширення коронавірусу. Суд знову визнав багатодітну матір винною за статтею про невиконання батьківських обов'язків.

Суддя Світлана Рудська визнала жінку винною у порушенні статті 184 КУпАП та призначила їй цього разу вже 1700 грн штрафу. Також обвинувачена повинна заплатити 454 грн судового збору.

На засідання жінка не прийшла, тож суд розглядав справи без її присутності. Подання про відсутність дітей на уроках подала адміністрація школи. До цього там намагалися поговорити з матір'ю, але вона не відповідала на дзвінки, а батьківські збори ігнорувала.

Нагадаємо, на Буковині батько заборонив чотирьом дітям ходити до школи: його покарав суд.

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