Поліція затримала дві дитячі банди на Закарпатті

Малолітні злодюжки жорстко били дорослих та грабували їх

Правоохоронці Ужгорода затримали дві групи неповнолітніх, які били і грабували перехожих. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області у Facebook.

Діти нападали на випадкових перехожих та відбирали у них цінні речі. Перший такий випадок трапився на Православній набережній приблизно о 21:00. Троє підлітків напали на жінку та намагалися вирвати у неї сумку. Проте вона змогла її утримати та не віддати нападникам. Діти забрали у жінки гроші, які випали, і зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили, що нападниками виявилися 12, 13 та 14-річні ужгородці. Старшого хлопця полісмени помістили до ізолятора тимчасового тримання, з іншими двома малолітніми та їхніми батьками працюють слідчі та ювенальні копи.

Дії неповнолітніх фігурантів слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За вчинене їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Вже за кілька годин на вулиці Корзо четверо підлітків напали на подружню пару. Чоловік не хотів віддавати телефон, тому діти почали бити його. У результаті вони зуміли відібрати телефони у нього та його дружини. Потерпілі одразу зателефонували до поліції та медиків з найближчого магазину. Під час огляду встановлено, що чоловікові розбили обличчя та повибивали зуби.

Поліція швидко встановила причетних до злочину, ними виявилися два 16-річні хлопці та підлітки по 14 та 15 років. Усіх причетних до злочину затримали. У них вилучили крадені телефони та повернули постраждалим.

Чотири неповнолітні зловмисники у порядку ст.208 КПК України поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Їм уже повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі клопотатимуть у суді про утримання підозрюваних на період розслідування під вартою. Слідство у обох справах триває.