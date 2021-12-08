Під Запоріжжям школярка заявила на батька в поліцію, бо не дозволяв їй сидіти у ТікТоку

За словами матері дівчини, батьки зараз обмежили їй доступ до інтернету

Дівчина відмовлялася робити уроки, натомість сиділа у ТікТок

Школярка заявила на батька в поліцію, бо той не давав їй сидіти в телефоні, а примушував робити уроки. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

Інцидент стався у селищі Приазовське Запорізької області. Дівчина поскаржилася до поліції на батька, який нагримав на неї через те, що вона замість того, щоб робити уроки, сиділа у ТікТоку.

Правоохоронці внесли це до протоколу, і суд був змушений розглядати звернення дівчини.

Донька також написала заяву до поліції, що батько її облаяв і погрожував їй.

Днями справу розглянув Приазовський районний суд.

Під час засідання суду обвинувачений розповів, що у нього стався конфлікт із донькою через навчання. Він побачив, що замість уроків вона проводить час у телефоні, у мережі ТікТок.

На суді також виступила дружина обвинуваченого. Вона розповіла, що про конфлікт між чоловіком і донькою дізналася вже постфактум, а наступного дня повела доньку до психолога. Там дівчина поскаржилася, що батько заборонив їй грати у телефоні, дивитися ТікТок, а також знімати відео. За словами матері дівчини, батьки зараз обмежили їй доступ до інтернету.

Дівчинка вирішила покарати батька за те, що покарав її, послухалася сторонніх порад у чаті і зателефонувала до поліції.

Суд, вивчивши матеріали справи, не вбачив у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення та закрив справу.

До слова, в Одесі школярка випила «коктейль» з коли та антисептика, в результаті чого отримала отруєння. Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу.

Також на Одещині матір здала в поліцію сина-дезертира.