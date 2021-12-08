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    Події в Україні

    Під Запоріжжям школярка заявила на батька в поліцію, бо не дозволяв їй сидіти у ТікТоку

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    За словами матері дівчини, батьки зараз обмежили їй доступ до інтернету - Під Запоріжжям школярка заявила на батька в поліцію, бо не дозволяв їй сидіти у ТікТоку
    За словами матері дівчини, батьки зараз обмежили їй доступ до інтернету
    фото з відкритих джерел

    Дівчина відмовлялася робити уроки, натомість сиділа у ТікТок

    Школярка заявила на батька в поліцію, бо той не давав їй сидіти в телефоні, а примушував робити уроки. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

    Інцидент стався у селищі Приазовське Запорізької області. Дівчина поскаржилася до поліції на батька, який нагримав на неї через те, що вона замість того, щоб робити уроки, сиділа у ТікТоку.

    Правоохоронці внесли це до протоколу, і суд був змушений розглядати звернення дівчини.

    Донька також написала заяву до поліції, що батько її облаяв і погрожував їй.

    Днями справу розглянув Приазовський районний суд.

    Під час засідання суду обвинувачений розповів, що у нього стався конфлікт із донькою через навчання. Він побачив, що замість уроків вона проводить час у телефоні, у мережі ТікТок.

    На суді також виступила дружина обвинуваченого. Вона розповіла, що про конфлікт між чоловіком і донькою дізналася вже постфактум, а наступного дня повела доньку до психолога. Там дівчина поскаржилася, що батько заборонив їй грати у телефоні, дивитися ТікТок, а також знімати відео. За словами матері дівчини, батьки зараз обмежили їй доступ до інтернету.

    Дівчинка вирішила покарати батька за те, що покарав її, послухалася сторонніх порад у чаті і зателефонувала до поліції.

    Суд, вивчивши матеріали справи, не вбачив у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення та закрив справу.

    До слова, в Одесі школярка випила «коктейль» з коли та антисептика, в результаті чого отримала отруєння. Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу.

    Також на Одещині матір здала в поліцію сина-дезертира.

    Теги: Запоріжжя суд навчання батьки школярі
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    Під Запоріжжям школярка заявила на батька в поліцію, бо не дозволяв їй сидіти у ТікТоку