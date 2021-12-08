Під Запоріжжям школярка заявила на батька в поліцію, бо не дозволяв їй сидіти у ТікТоку
Дівчина відмовлялася робити уроки, натомість сиділа у ТікТок
Школярка заявила на батька в поліцію, бо той не давав їй сидіти в телефоні, а примушував робити уроки. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».
Інцидент стався у селищі Приазовське Запорізької області. Дівчина поскаржилася до поліції на батька, який нагримав на неї через те, що вона замість того, щоб робити уроки, сиділа у ТікТоку.
Правоохоронці внесли це до протоколу, і суд був змушений розглядати звернення дівчини.
Донька також написала заяву до поліції, що батько її облаяв і погрожував їй.
Днями справу розглянув Приазовський районний суд.
Під час засідання суду обвинувачений розповів, що у нього стався конфлікт із донькою через навчання. Він побачив, що замість уроків вона проводить час у телефоні, у мережі ТікТок.
На суді також виступила дружина обвинуваченого. Вона розповіла, що про конфлікт між чоловіком і донькою дізналася вже постфактум, а наступного дня повела доньку до психолога. Там дівчина поскаржилася, що батько заборонив їй грати у телефоні, дивитися ТікТок, а також знімати відео. За словами матері дівчини, батьки зараз обмежили їй доступ до інтернету.
Дівчинка вирішила покарати батька за те, що покарав її, послухалася сторонніх порад у чаті і зателефонувала до поліції.
Суд, вивчивши матеріали справи, не вбачив у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення та закрив справу.
До слова, в Одесі школярка випила «коктейль» з коли та антисептика, в результаті чого отримала отруєння. Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу.
Також на Одещині матір здала в поліцію сина-дезертира.