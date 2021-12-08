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    Події в Україні

    Жителька Волині поскаржилася поліцейським, що в неї вкрали пів свині

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    49-річна жінка розповіла правоохоронцям, що злочин могла вчинити її подруга - Жителька Волині поскаржилася поліцейським, що в неї вкрали пів свині
    49-річна жінка розповіла правоохоронцям, що злочин могла вчинити її подруга
    фото: pixabay

    За неправдивий виклик спеціальних служб жінці загрожує чималий штраф

    Жителька Волині поскаржилася, що у неї вкрали пів свині, поки вона ходила за сином у школу. Про це повідомляє місцеве видання «Волинь».

    49-річна жителька Горохівщини заявила поліцейським, що в неї вкрали пів свині. Жінка розповіла правоохоронцям, що злочин могла вчинити її подруга

    Заявниці поліцейські вдома не застали, а її чоловік про зникнення м'яса нічого не знав.

    Зате він розповів копам, що громадянська дружина телефонувала йому добряче напідпитку з сусідньої області.

    Повернувшись додому, жінка отримає протокол про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, який передбачає чималий штраф.

    Нагадаємо, у Краматорську грабіжник викликав поліцію для дуже дивної консультації.

    До слова, у США чоловік, який викрав із музеїв десятки старовинних експонатів, отримав один день ув'язнення.

    Теги: штраф Волинська область свині жінка злочин
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    Жителька Волині поскаржилася поліцейським, що в неї вкрали пів свині