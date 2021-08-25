Чи пускати до школи невакцинованих батьків? Досвід Ізраїлю

В Ізраїлі батьки учнів і обслуговуючий персонал будуть допущені на території шкіл тільки після пред'явлення ваучера (зеленого знаку)

Альтернативний документ, який також може бути пред'явлений біля входу в школу, – довідка про негативний результат тесту на коронавірус

В Ізраїлі Міністерство освіти оголосило, що батьки учнів і обслуговуючий персонал будуть допущені на території шкіл під час церемоній, урочистостей і при проведенні батьківських зборів тільки після пред'явлення ваучера (зеленого знаку – тав ярок). Про це пише видання «Вести»

Альтернативний документ, який також може бути пред'явлений біля входу в школу, – довідка про негативний результат тесту на коронавірус, проведеного за 24 години до входу.

Нагадаємо, в Ізраїлі оприлюднили перші висновки четвертої хвилі пандемії.

Раніше повідомлялося, що у «вакцинованому» Ізраїлі новий рекорд заражень.

До слова, ізраїльські медсестри розповіли, як вмирають пацієнти з Соvid-19.

Як раніше повідомлялося, в Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.

Нагадаємо, охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки.