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    Чи пускати до школи невакцинованих батьків? Досвід Ізраїлю

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    В Ізраїлі батьки учнів і обслуговуючий персонал будуть допущені на території шкіл тільки після пред'явлення ваучера (зеленого знаку) - Чи пускати до школи невакцинованих батьків? Досвід Ізраїлю
    В Ізраїлі батьки учнів і обслуговуючий персонал будуть допущені на території шкіл тільки після пред'явлення ваучера (зеленого знаку)
    Фото: enlacejudio.com

    Альтернативний документ, який також може бути пред'явлений біля входу в школу, – довідка про негативний результат тесту на коронавірус

    В Ізраїлі Міністерство освіти оголосило, що батьки учнів і обслуговуючий персонал будуть допущені на території шкіл під час церемоній, урочистостей і при проведенні батьківських зборів тільки після пред'явлення ваучера (зеленого знаку – тав ярок). Про це пише видання «Вести»

    Альтернативний документ, який також може бути пред'явлений біля входу в школу, – довідка про негативний результат тесту на коронавірус, проведеного за 24 години до входу.

    Нагадаємо, в Ізраїлі оприлюднили перші висновки четвертої хвилі пандемії.

    Раніше повідомлялося, що у «вакцинованому» Ізраїлі новий рекорд заражень.

    До слова, ізраїльські медсестри розповіли, як вмирають пацієнти з Соvid-19.

    Як раніше повідомлялося, в Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.

    Нагадаємо, охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки.

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    Теги: Ізраїль щеплення населення коронавірус
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    Чи пускати до школи невакцинованих батьків? Досвід Ізраїлю