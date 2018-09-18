Адвокат пояснив, що робити батькам нещеплених дітей, якщо їх не пускають до школи



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Юрист проаналізував лист в.о. міністра охорони здоров’я та міністра освіти щодо рекомендацій про недопуск нещеплених дітей у навчальні заклади

Сьогодні, 18 вересня, об 11:00 в прес-центрі «Главком» адвокат Дмитро Моргун провів прес-конференція на тему: «Нещеплені діти. Чи порушить держава їхнє право на освіту?»

Юрист, зокрема, проаналізував лист в.о. міністра охорони здоров’я та міністра освіти щодо рекомендацій про недопуск нещеплених дітей у навчальні заклади.

Експерт розказав, що з цього приводу каже вітчизняне та міжнародне законодавство – Конституція, рішення Конституційного суду, Конвенція про захист прав та основоположних свобод; чи відповідає стаття 15 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» Конституції та Конвенції, чи варто очікувати позовів батьків нещеплених дітей до ЄСПЛ.

Моргун також дав поради, що робити батькам, коли державні органи порушують право дітей на освіту.

Дивіться відео прес-конференції: