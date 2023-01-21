«Багатодітний» ухилянт під час перетину кордону не зміг назвати дати народження дітей

Загалом із початку введення воєнного стану прикордонники Львівщини виявили понад 1700 документів з ознаками підробок

Прикордонники Львівського загону викрили чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Так, він називав себе «багатодітним батьком», однак не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані в його фальшивих документах. Про це повідомила Держприкордонслужба (ДПСУ).

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У відомстві кажуть, що 58-річний уродженець Херсонщини прямував до Польщі рейсовим автобусом. Чоловік під час проходження контролю надав копії трьох нотаріально засвідчених свідоцтв про народження дітей. Також у його паспорті були внесені відомості про трьох дітей віком 8, 11 та 15 років.

Підробні відомості фото: ДПСУ

Під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо справжності документів. Так, вони виявили низку ознак, що вказували на підробку.

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У ході бесіди «багатодітний батько» не зміг назвати дати народження жодного з дітей, у якому місті були видані їхні документи та взагалі «забув», де перебувають його діти. Згодом чоловік зізнався, що купив фальшивку в невідомих осіб для перетинання кордону.

Виявленого порушника прикордонники передали правоохоронцям і скерували їм повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень щодо підроблення документів та їхнього збуту.

Прикордонники кажуть, що загалом із початку введення воєнного стану тільки на Львівщині виявили понад 1700 документів з ознаками підробок.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Молдовою «горе-ухилянт» не здався й удруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон. Уперше чоловік придбав «документи» за $3 тис., а вдруге за фальшиві папери він заплатив 20 тис. грн. Нещодавно підроблені документи у чоловіка виявили на кордоні з Польщею, а потім спробував «перевірити» прикордонників на кордоні з Молдовою

Раніше повідомлялося, що Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон. Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України. Серед ухилянтів є волонтери, які мали листи від військових частин.

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До слова, уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення.