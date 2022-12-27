Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон

Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України

У керівника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса визнали факт існування схеми з переправки ухилянтів за кордон через систему «Шлях», про яку повідомив голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Сергій Козир. Відповідний коментар до повідомлення голови ТСК опубліковано на сайті Чернігівської облдержадміністрації.

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Як зазначається, голова парламентської ТСК за результатами засідання комісії в Чернігові 12 грудня опублікував допис, в якому, зокрема, зазначив, що перевірка випадкових осіб, які виїжджали за кордон через систему «Шлях» як волонтери, дала «вражаючі результати». Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України.

«Так, ми визнаємо цей факт. Це дуже болісна цифра. Адже серед цих 22 людей є волонтери, які навіть мали листи від військових частин. А були випадки, коли люди 1-2 рази виїжджали і повертались, а на 3, зібравши кошти – не повернулись», – йдеться у коментарі ОВА за підписом радника Чауса, Андрія Подорвана.

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Раніше Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала на Чернігівщині ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку. Вартість такої послуги становила від $5 тис. За даними слідства, підозрювані за винагороду у розмірі $5 тис. вносили недостовірні дані до системи «Шлях». Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України як волонтерам-водіям.