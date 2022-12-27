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Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон
Серед ухилянтів є волонтери, які мали листи від військових частин
фото з відкритих джерел

Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України

У керівника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса визнали факт існування схеми з переправки ухилянтів за кордон через систему «Шлях», про яку повідомив голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Сергій Козир. Відповідний коментар до повідомлення голови ТСК опубліковано на сайті Чернігівської облдержадміністрації.

Як зазначається, голова парламентської ТСК за результатами засідання комісії в Чернігові 12 грудня опублікував допис, в якому, зокрема, зазначив, що перевірка випадкових осіб, які виїжджали за кордон через систему «Шлях» як волонтери, дала «вражаючі результати». Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України.

«Так, ми визнаємо цей факт. Це дуже болісна цифра. Адже серед цих 22 людей є волонтери, які навіть мали листи від військових частин. А були випадки, коли люди 1-2 рази виїжджали і повертались, а на 3, зібравши кошти – не повернулись», – йдеться у коментарі ОВА за підписом радника Чауса, Андрія Подорвана.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала на Чернігівщині ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку. Вартість такої послуги становила від $5 тис. За даними слідства, підозрювані за винагороду у розмірі $5 тис. вносили недостовірні дані до системи «Шлях». Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України як волонтерам-водіям.

Теги: послуги кордон Чернігівщина мобілізація війна

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