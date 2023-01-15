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Не здався: «горе-ухилянт» удруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Не здався: «горе-ухилянт» удруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон
Уперше ухилянт придбав «документи» за $3 тис., а вдруге за фальшиві папери він заплатив 20 тис. грн
фото: ДПСУ

Нещодавно підроблені документи у чоловіка виявили на кордоні з Польщею, а цього разу він спробував «перевірити» прикордонників на кордоні з Молдовою

У пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили громадянина України, що намагався перетнути кордон з підробленими документами. Військовозобов'язаний українець уже вдруге спробував виїхати з фальшивими документами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

28-річний чоловік на паспортний контроль надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Провівши поглиблену перевірку документів за допомогою спеціальних приладів та уточнення з відповідними територіальними органами, охоронці кордону встановили, що вони повністю підроблені.

Як з’ясувалося, це вже друга спроба чоловіка виїхати з України. Нещодавно підроблені документи у нього виявили на кордоні з Польщею, а цього разу він спробував «перевірити» прикордонників на кордоні з Молдовою. Уперше ухилянт придбав «документи» за $3 тис., проте прикордонники його одразу викрили. Удруге за фальшиві папери він заплатив 20 тис. грн.

Порушник нестиме відповідальність за статтями Кримінального кодексу про підробку документів та ухилення від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон. Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України. Серед ухилянтів є волонтери, які мали листи від військових частин.

До слова, уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення.

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Теги: Держприкордонслужба кордон

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Суспільство

Не здався: «горе-ухилянт» удруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон
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