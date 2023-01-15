Не здався: «горе-ухилянт» удруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон

Уперше ухилянт придбав «документи» за $3 тис., а вдруге за фальшиві папери він заплатив 20 тис. грн

Нещодавно підроблені документи у чоловіка виявили на кордоні з Польщею, а цього разу він спробував «перевірити» прикордонників на кордоні з Молдовою

У пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили громадянина України, що намагався перетнути кордон з підробленими документами. Військовозобов'язаний українець уже вдруге спробував виїхати з фальшивими документами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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28-річний чоловік на паспортний контроль надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Провівши поглиблену перевірку документів за допомогою спеціальних приладів та уточнення з відповідними територіальними органами, охоронці кордону встановили, що вони повністю підроблені.

Як з’ясувалося, це вже друга спроба чоловіка виїхати з України. Нещодавно підроблені документи у нього виявили на кордоні з Польщею, а цього разу він спробував «перевірити» прикордонників на кордоні з Молдовою. Уперше ухилянт придбав «документи» за $3 тис., проте прикордонники його одразу викрили. Удруге за фальшиві папери він заплатив 20 тис. грн.

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Порушник нестиме відповідальність за статтями Кримінального кодексу про підробку документів та ухилення від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон. Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України. Серед ухилянтів є волонтери, які мали листи від військових частин.

До слова, уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення.