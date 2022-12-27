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Уряд може дозволити виїзд за кордон ще одній категорї населення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд може дозволити виїзд за кордон ще одній категорї населення
Заброньовані люди зможуть без перешкод перетинати кордон за умови, що у них будуть необхідні документи
фото з відкритих джерел

Мінекономіки вже підготувало проєкт постанови, який деталізує критерії та порядок організації бронювання від призову

Уряд планує дозволити виїзд за кордон чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від призову. Про це заявила міністерка економіки Юлії Свириденко в інтерв'ю Forbes.

За її словами, с. Нині його погоджують. Документ мають схвалити Міноборони та Генштаб. «З урахуванням того, що це питання важливе, чутливе і дискусійне, воно потребує узгодження позицій та пошуку балансу всіх зацікавлених сторін. Зараз дискусія в самому розпалі. Як тільки буде погоджена позиція, Міністерство економіки вийде з відповідною комунікацією», – розповіла міністр.

Свириденко зазначила, що якщо проєкт ухвали затвердять, то процедура єВідрядження втратить сенс, оскільки заброньовані люди зможуть без перешкод перетинати кордон за умови, що у них будуть необхідні документи. Також Мінекономіки працює над тим, щоб перевести бронювання в електронний формат.

«У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, що працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках і так далі», – додала вона.

Як повідомлялося, до Верховної Ради направили на розгляд проєкт закону щодо звільнення від призову студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших. Метою законопроєкту є збереження науково-технічного потенціалу країни. 

Теги: міністр Міноборони Мінекономіки Генштаб документи кордон Forbes мобілізація

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