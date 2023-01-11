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Банкова повідомила, яка наразі ситуація з теплом і водою у Херсоні

Альона Боженко
glavcom.ua
Банкова повідомила, яка наразі ситуація з теплом і водою у Херсоні
Якою є ситуація з теплом і водою у Херсоні
фото ілюстративне

Водопостачання вже відновлено майже по всьому Херсону

Наразі у Херсоні ситуація із теплом та водопостачання значно покращилася. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

«До системи централізованого теплопостачання у Херсоні підключено 84% споживачів», – зазначив посадовець.

Тимошенко також розповів, що водопостачання вже відновлено майже в усьому місті, однак в області ситуація складніша.

«Станом на зараз (10 січня - ред.) лише 25% населених пунктів (області - ред.) із водою», – додав заступник глави ОП.

Нагадаємо, 10 січня, російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину. Також внаслідок обстрілів пошкоджено електропідстанцію. Двоє людей загинуло.

Також 10 січня, російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Зазначалося, що земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху. У будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.

Теги: окупанти земля водопостачання Херсон

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