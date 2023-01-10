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Окупанти зазнали серйозних втрат на Херсонщині і мобілізують інвалідів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти зазнали серйозних втрат на Херсонщині і мобілізують інвалідів
У Горлівці в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб
фото ілюстративне

Окупанти кидають мобілізованих у бій після двох днів так званої підготовки на полігоні 

Російські окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат під час боїв в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

У зв’язку з цим окупанти намагаються поповнити втрати і продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.

Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, четверо з них - з інвалідністю. Після двох днів так званої підготовки на полігоні «Восточний» їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

Нагадаємо, російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи.

 

 

Теги: мобілізація окупанти росія війна Донеччина Херсонщина ЗСУ Генштаб

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