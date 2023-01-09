Атака на Херсон: ворожий снаряд убив та поранив людей біля супермаркета (фото, відео)

Ворожий снаряд розірвався неподалік одного з супермаркетів, де проходив чоловік

Унаслідок атаки росіян на Херсона, що сталася сьогодні, 9 січня близько 12.55, є загиблий та поранена, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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«Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – йдеться у повідомленні.

9 січня близько 12.55 російські загарбники вчергове здійснили обстріл міста Херсон. Ворожий снаряд розірвався неподалік одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Від мінно-вибухової травми він загинув на місці. Ще одна жінка отримала поранення.

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Як повідомлялося, цієї ночі російські загарбники атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Також внаслідок російського обстрілу було зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась.