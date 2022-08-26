В окупантів виникли проблеми з примусовою мобілізацією, – Гайдай

Через велику кількість поранених хірургія у Алчевську приймає в дар милиці та інвалідні візки

Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян

Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на тимчасово окупованих територіях, бо люди не хочуть йти воювати. Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випаду, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла. Майже два місяці ворог без значних перемог.

«За минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Луганську росйські загарбники вдаються до різних способів так званої «мобілізації». Зокрема, рашисти спіймали чоловіка, щоб відправити його на фронт, коли той прийшов забирати свою дитину з дитсадка.

Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.