Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупантів виникли проблеми з примусовою мобілізацією, – Гайдай

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупантів виникли проблеми з примусовою мобілізацією, – Гайдай
Через велику кількість поранених хірургія у Алчевську приймає в дар милиці та інвалідні візки
фото ілюстративне

Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян

Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на тимчасово окупованих територіях, бо люди не хочуть йти воювати. Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випаду, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла. Майже два місяці ворог без значних перемог.

«За минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Луганську росйські загарбники вдаються до різних способів так званої «мобілізації». Зокрема, рашисти спіймали чоловіка, щоб відправити його на фронт, коли той прийшов забирати свою дитину з дитсадка.

Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: окупанти Луганщина ФСБ війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ на 137 тис. осіб
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
Сьогодні, 06:22
Рашисти проводять пошук рашистів-дезертирів 
Терористи оголосили «загальну мобілізацію» в «ЛНР»
22 серпня, 19:51
Рашисти визнають свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця
Луганщина: окупанти під час «мобілізації» рвуть паспорти призовників
23 серпня, 08:47

Події в Україні

Ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)
Ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)
В окупантів виникли проблеми з примусовою мобілізацією, – Гайдай
В окупантів виникли проблеми з примусовою мобілізацією, – Гайдай
Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників (відео)
Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників (відео)
Окупанти облаштували в Україні понад 20 фільтраційних таборів
Окупанти облаштували в Україні понад 20 фільтраційних таборів
Уночі Миколаїв здригнувся від вибухів
Уночі Миколаїв здригнувся від вибухів
Шторм у Чорному морі змусив окупантів зменшити кількість ракетоносіїв
Шторм у Чорному морі змусив окупантів зменшити кількість ракетоносіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
99K
Шуфрич повернувся в Україну 
55K
На Київщині прогриміли вибухи
52K
Ситуація на Запорізькій АЕС: ООН зробила заяву стосовно місії МАГАТЕ
33K
Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо
27K
«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян

Новини

Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
24 серпня, 20:58

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту