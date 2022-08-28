Розвідка дізналась, скільки військових планує мобілізувати РФ

Сьогодні РФ має значні проблеми в комплектуванні збройних сил

Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі телемарафону.

«При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого «Боевого армейского резерва страны» (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави», – сказав Скібіцький.

Представник розвідки зазначив, що сьогодні РФ має значні проблеми в комплектуванні збройних сил.

«Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в РФ? Мабуть, все ж таки ні. Тому що моральний стан військовослужбовців, як ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав збройних сил РФ все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну», – додав Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на тимчасово окупованих територіях, бо люди не хочуть йти воювати.