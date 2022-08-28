Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка дізналась, скільки військових планує мобілізувати РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка дізналась, скільки військових планує мобілізувати РФ
Росія планує мобілізувати до 90 тис. військових
фото ілюстративне

Сьогодні РФ має значні проблеми в комплектуванні збройних сил

Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі телемарафону.

«При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого «Боевого армейского резерва страны» (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави», – сказав Скібіцький.

Представник розвідки зазначив, що сьогодні РФ має значні проблеми в комплектуванні збройних сил.

«Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в РФ? Мабуть, все ж таки ні. Тому що моральний стан військовослужбовців, як ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав збройних сил РФ все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну», – додав Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на тимчасово окупованих територіях, бо люди не хочуть йти воювати. 

Читайте також: Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо
Теги: війна окупанти росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти проводять пошук рашистів-дезертирів 
Терористи оголосили «загальну мобілізацію» в «ЛНР»
22 серпня, 19:51
Рашисти визнають свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця
Луганщина: окупанти під час «мобілізації» рвуть паспорти призовників
23 серпня, 08:47
Через велику кількість поранених хірургія у Алчевську приймає в дар милиці та інвалідні візки
В окупантів виникли проблеми з примусовою мобілізацією, – Гайдай
26 серпня, 08:33

Події в Україні

ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів на Херсонщині
ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів на Херсонщині
У нашому народі – величезна сила. Зеленський показав зворушливі фото
У нашому народі – величезна сила. Зеленський показав зворушливі фото
Ситуація на ЗАЕС. Рашисти створили дезінформаційний лист для представників МАГАТЕ
Ситуація на ЗАЕС. Рашисти створили дезінформаційний лист для представників МАГАТЕ
Розвідка дізналась, скільки військових планує мобілізувати РФ
Розвідка дізналась, скільки військових планує мобілізувати РФ
Загарбники вбили в Україні 380 дітей
Загарбники вбили в Україні 380 дітей
ЗСУ «демілітаризували» базу рашистів у Сватовому
ЗСУ «демілітаризували» базу рашистів у Сватовому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
326K
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
149K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
60K
28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
56K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
34K
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити
30K
Російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва   

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту