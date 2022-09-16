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«Бавовна» у Валуйках: Окупанти знову обстріляли самі себе (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
«Бавовна» у Валуйках: Окупанти знову обстріляли самі себе (відео)
У російських Валуйках прозвучали вибухи
фото: Жесть Белгород

Місцева влада звинуватила в обстрілах Україну

У Бєлгородській області росіяни запустили ракету по населеному пункту Валуйки. Вже традиційно окупанти звинуватили в обстрілі ЗСУ. Про це пишуть місцеві пабліки.

Вночі 16 вересня росіяни почали повідомляти про «хлопки» у Валуйках. Після цього з'явилася інформація, що підстанція, яка живила місто, зазнала пошкоджень.

Загалом повідомляють про 20 вибухів. Місцеві жителі скаржаться, що вибухи дуже голосні, а також на те, що в них зникло світло.

Інформацію про обстріл підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, там працювала ППО, проте на землі є руйнування. В обстрілі міста чиновник звинуватив ЗСУ.

«ЗСУ обстріляли Валуйки. Система ППО спрацювала, але є руйнування на землі. Пошкоджена підстанція, порушено електропостачання міста. Також відбулося загоряння восьми приватних житлових будинків по вул. Шкільна і трьох машини», – розповів Гладков.

Губернатор додав, що загинув один цивільний. На місці працюють медики, які надають постраждалим допомогу. Соціальні об'єкти вирішили перевести на альтернативні джерела живлення.

Нагадаємо, раніше Telegram-канали повідомляли про пожежу у Бєлгородській області Росії. Відомо, що поруч із кордоном, горіла російська митниця.

Додамо, 14 вересня у Бєлгородській області розпочалась евакуація.

Теги: окупанти обстріл місто відео Бєлгород

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