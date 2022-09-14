У Бєлгородській області розпочалась евакуація

Сьогодні у Бєлгородській області знову прогриміли вибухи

Російські ЗМІ знову повідомляють про вибухи у селі Червоний Хутір Бєлгородської області. Згодом стало відомо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що мешканців вивозять на безпечну відстань.

Зазначимо, що про евакуацію Гладков заговорив ще вчора на тлі успіхів ЗСУ на Харківщині та Донбасі.

Для цього губернатор навіть залишив свій кабінет й прибув до Журавлівки. Там він заявив, що переконуватиме людей евакуюватися, аж доки вони не погодяться. Тим часом їхні будинки планують законсервувати. Губернатор розповів, що люди панікують. Кількість істеричних повідомлень у соцмережах зростає.

Тим часом окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород. Депутат «Єдиної Росії» Євген Євтушенко анонсував перенесення штабу з тимчасово окупованого Вовчанська, що на Харківщині, до Бєлгорода. Він також повідомив про відхід російських військ із міста. У самому Бєлгороді такій події явно не зраділи. У місцевих Telegram-каналах містяни пишуть – їхньої згоди на таке переміщення не питали. Тепер, мовляв, і Бєлгород буде під ударом.

Кілька днів тому у Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео). Раніше вже повідомлялося, що після бававни у місті росіяни в паніці тікають із Бєлгорода (відео).