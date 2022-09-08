У Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео)

Жителі Бєлгорода повідомляють про вибух на підстанції

У більшості районів міста зникла електрика

Жителі Бєлгорода повідомляють про вибух на підстанції. У більшості районів міста зникла електрика. Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Вибух стався на одній із підстанцій міста Бєлгорода, внаслідок чого у місті почалися проблеми з електропостачанням.

«Мешканці Бєлгорода повідомляють про вибух на підстанції. Майже у всьому місті пропало світло», – йдеться у повідомленні.

Також представлено відеоролик, на якому видно відсутність електрики у місті та масштабну пожежу.

Телеграм-канали зазначають, що місцеві жителі також поскаржилися на перебої із водопостачанням.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки що не надходило.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород ввечері, 29 серпня, місцеві жителі чули звуки вибухів в районі аеропорту.

Раніше повідомлялося про серію вибухів у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.