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У Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео)
Жителі Бєлгорода повідомляють про вибух на підстанції
фото з відкритих джерел

У більшості районів міста зникла електрика

Жителі Бєлгорода повідомляють про вибух на підстанції. У більшості районів міста зникла електрика. Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Вибух стався на одній із підстанцій міста Бєлгорода, внаслідок чого у місті почалися проблеми з електропостачанням.

«Мешканці Бєлгорода повідомляють про вибух на підстанції. Майже у всьому місті пропало світло», – йдеться у повідомленні.

Також представлено відеоролик, на якому видно відсутність електрики у місті та масштабну пожежу.

Телеграм-канали зазначають, що місцеві жителі також поскаржилися на перебої із водопостачанням.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки що не надходило.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород ввечері, 29 серпня, місцеві жителі чули звуки вибухів в районі аеропорту. 

Раніше повідомлялося про серію вибухів у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. 

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Теги: росія відео вибух

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