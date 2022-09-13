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У прикордонній з Україною Бєлгородській області губернатор закликав росіян евакуюватися

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У прикордонній з Україною Бєлгородській області губернатор закликав росіян евакуюватися
У кремлі продовжують переконувати, що «все йде за планом»
фото: t.me/openbelgorod31

«Жодної паніки», заспокоюють громадян країни-терористки, але вони добряче налякані 

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков на тлі успіхів ЗСУ на Харківщині та Донбасі заговорив про евакуацію. Залишити свої оселі рекомендують мешканцям прикордонних сіл Журавлівка та Нехотіївка. Про це він написав у Telegram.

Для цього губернатор навіть залишив свій кабінет й прибув до Журавлівки. Там він заявив, що переконуватиме людей евакуюватися, аж доки вони не погодяться. Тим часом їхні будинки планують законсервувати.

Губернатор розповів, що люди панікують. Кількість істеричних повідомлень у соцмережах зростає.

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Тим часом окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород. Депутат «Єдиної Росії» Євген Євтушенко анонсував перенесення штабу з тимчасово окупованого Вовчанська, що на Харківщині, до Бєлгорода. Він також повідомив про відхід російських військ із міста. У самому Бєлгороді такій події явно не зраділи. У місцевих Telegram-каналах містяни пишуть – їхньої згоди на таке переміщення не питали. Тепер, мовляв, і Бєлгород буде під ударом.

Кілька днів тому у Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео). Раніше вже повідомлялося, що після бававни у місті росіяни в паніці тікають із Бєлгорода (відео).

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Теги: Telegram житло росія Бєлгород

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