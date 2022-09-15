Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Бєлгородській області палає митниця (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бєлгородській області палає митниця (відео)
У Бєлгородській області знову «бавовна»
фото з соцмереж

Митниця знаходиться недалеко від кордону з Україною

Telegram-канали повідомляють про пожежу у Бєлгородській області Росії. Відомо, що поруч із кордоном, горить російська митниця.

Ймовірно митниця розташована в населеному пункті Нехотіївка.

У Бєлгородській області палає митниця (відео) фото 1

Нагадаємо, вчора у Бєлгородській області розпочалась евакуація.

Кілька днів тому у Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео). Раніше вже повідомлялося, що після бававни у місті росіяни в паніці тікають із Бєлгорода (відео).

Читайте також:

Теги: росія пожежа митниця Бєлгород

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада просить жителів Бєлгородської області евакуюватись
У Бєлгородській області розпочалась евакуація
Вчора, 14:36
Росіяни покидають Вовчанськ
Окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород
10 вересня, 18:20
Жителі Бєлгорода повідомляють про вибух на підстанції
У Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео)
8 вересня, 03:36

Події в Україні

Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники
Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники
У Бєлгородській області палає митниця (відео)
У Бєлгородській області палає митниця (відео)
Ситуація на Запорізькій АЕС. Рада МАГАТЕ терміново звернулась до Росії
Ситуація на Запорізькій АЕС. Рада МАГАТЕ терміново звернулась до Росії
На 15 людей виїхало п’ять танків: рашист скаржиться на оточення воїнами ЗСУ (аудіо)
На 15 людей виїхало п’ять танків: рашист скаржиться на оточення воїнами ЗСУ (аудіо)
Росія розформувала два стрілецькі полки, – Генштаб
Росія розформувала два стрілецькі полки, – Генштаб
Повітряні сили вчора приземлили три ворожі бомбардувальники
Повітряні сили вчора приземлили три ворожі бомбардувальники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
537K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
233K
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
223K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
103K
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
79K
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
58K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію

Новини

Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Сьогодні, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту