У Бєлгородській області палає митниця (відео)
Митниця знаходиться недалеко від кордону з Україною
Telegram-канали повідомляють про пожежу у Бєлгородській області Росії. Відомо, що поруч із кордоном, горить російська митниця.
Ймовірно митниця розташована в населеному пункті Нехотіївка.
Нагадаємо, вчора у Бєлгородській області розпочалась евакуація.
Кілька днів тому у Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео). Раніше вже повідомлялося, що після бававни у місті росіяни в паніці тікають із Бєлгорода (відео).
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