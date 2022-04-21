Російські хакери готують атаки на об'єкти критичної інфраструктури низки країн
Органи з кібербезпеки США, Австралії, Канади, Нової Зеландії і Великої Британії закликають підготуватися до потенційних кіберзагроз
У ряді країн, у тому числі в США та Великій Британії, попередили про швидкі можливі кібератаки з боку нібито пов'язаних з Росією хакерів на об'єкти критичної інфраструктури держав, закликавши розпочати підготовку до їх відображення, повідомляє американське Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA).
«Органи з кібербезпеки США, Австралії, Канади, Нової Зеландії і Великої Британії закликають мережі критичної інфраструктури, що забезпечують захист, підготуватися до потенційних кіберзагроз, зміцнивши їх кіберзахист, як рекомендовано в спільному повідомленні з кібербезпеки», – сказано в повідомленні.
У CISA підкреслили, що вони мають дані про те, що російський уряд шукає можливості для здійснення потенційних кібератак.
«Росія має значні кібер-здатності та продемонструвала історію безвідповідального їх використання, а фінансована державою шкідлива кіберактивність є реальним ризиком для організацій у всьому світі», – сказав Самі Хурі, керівник Канадського центру кібербезпеки.
Нагадаємо, раніше було зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.
Відомо також, що за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.
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