Російські хакери готують атаки на об'єкти критичної інфраструктури низки країн

Органи з кібербезпеки США, Австралії, Канади, Нової Зеландії і Великої Британії закликають підготуватися до потенційних кіберзагроз

У ряді країн, у тому числі в США та Великій Британії, попередили про швидкі можливі кібератаки з боку нібито пов'язаних з Росією хакерів на об'єкти критичної інфраструктури держав, закликавши розпочати підготовку до їх відображення, повідомляє американське Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA).

«Органи з кібербезпеки США, Австралії, Канади, Нової Зеландії і Великої Британії закликають мережі критичної інфраструктури, що забезпечують захист, підготуватися до потенційних кіберзагроз, зміцнивши їх кіберзахист, як рекомендовано в спільному повідомленні з кібербезпеки», – сказано в повідомленні.

У CISA підкреслили, що вони мають дані про те, що російський уряд шукає можливості для здійснення потенційних кібератак.

«Росія має значні кібер-здатності та продемонструвала історію безвідповідального їх використання, а фінансована державою шкідлива кіберактивність є реальним ризиком для організацій у всьому світі», – сказав Самі Хурі, керівник Канадського центру кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше було зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.

Відомо також, що за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.



