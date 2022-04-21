  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Російські хакери готують атаки на об'єкти критичної інфраструктури низки країн

    Країни розпочали підготовку до кібератаків російських хакерів - Російські хакери готують атаки на об'єкти критичної інфраструктури низки країн
    Країни розпочали підготовку до кібератаків російських хакерів
    фото з відкритих джерел

    Органи з кібербезпеки США, Австралії, Канади, Нової Зеландії і Великої Британії закликають підготуватися до потенційних кіберзагроз

    У ряді країн, у тому числі в США та Великій Британії, попередили про швидкі можливі кібератаки з боку нібито пов'язаних з Росією хакерів на об'єкти критичної інфраструктури держав, закликавши розпочати підготовку до їх відображення, повідомляє американське Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA).

    «Органи з кібербезпеки США, Австралії, Канади, Нової Зеландії і Великої Британії закликають мережі критичної інфраструктури, що забезпечують захист, підготуватися до потенційних кіберзагроз, зміцнивши їх кіберзахист, як рекомендовано в спільному повідомленні з кібербезпеки», – сказано в повідомленні.

    У CISA підкреслили, що вони мають дані про те, що російський уряд шукає можливості для здійснення потенційних кібератак.

    «Росія має значні кібер-здатності та продемонструвала історію безвідповідального їх використання, а фінансована державою шкідлива кіберактивність є реальним ризиком для організацій у всьому світі», – сказав Самі Хурі, керівник Канадського центру кібербезпеки.

    Нагадаємо, раніше було зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.

    Відомо також, що за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти США війна Україна кібербезпека окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські хакери готують атаки на об'єкти критичної інфраструктури низки країн