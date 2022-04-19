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    Румунія надасть Україні летальну зброю

    Румунія передасть Україні летальну зброю - Румунія надасть Україні летальну зброю
    Румунія передасть Україні летальну зброю
    фото з віжкритих джерел

    Країна навіть змінила законодавство для того, щоб допомогти Україні боротися з Росією

    Румунія направить ЗСУ України партію зброї із резервів Міноборони. Про це пише Romania Libera.

    ЗМІ стверджує, що йдеться про летальну зброю.

    «З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу», – повідомили у коментарі виданню представники Міноборони країни.

    Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

    Відтепер закон дозволяє Румунії допомагати також країнам-потенційним союзницям НАТО.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї.

    Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

    Теги: росія війна Румунія Україна озброєння
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    Румунія надасть Україні летальну зброю